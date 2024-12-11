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В Петербурге создан чат-бот для взаимодействия с мировыми судьями
Сегодня, 14:42
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В Петербурге создан чат-бот для взаимодействия с мировыми судьями

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В диалоге с ботом можно найти информацию по интересующему делу, а также данные обо всех 211 судебных участках.

В мессенджере Telegram создали чат-бот по взаимодействию с мировыми судьями Петербурга. Об этом сообщили в Смольном. 

В диалоге с ботом можно найти информацию по интересующему делу, а также данные обо всех 211 судебных участках. 

За прошлый год к мировым судьям Северной столицы поступило примерно 1,2 млн дел. Чат-бот улучшит доступность и прозрачность этой системы. 

Запуск сервиса полностью отвечает одному из 10 приоритетов развития города – "Наука и новые технологии". Мы также выполняем поручение президента по реализации нового национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Чат-бот доступен по ссылке.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2024 году в суды Петербурга попытались пронести свыше 21 тыс. запрещенных предметов. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: мировые судьи, чат-бот
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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