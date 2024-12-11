В Петербурге создан чат-бот для взаимодействия с мировыми судьями

В диалоге с ботом можно найти информацию по интересующему делу, а также данные обо всех 211 судебных участках.

В мессенджере Telegram создали чат-бот по взаимодействию с мировыми судьями Петербурга. Об этом сообщили в Смольном.

В диалоге с ботом можно найти информацию по интересующему делу, а также данные обо всех 211 судебных участках.

За прошлый год к мировым судьям Северной столицы поступило примерно 1,2 млн дел. Чат-бот улучшит доступность и прозрачность этой системы.

Запуск сервиса полностью отвечает одному из 10 приоритетов развития города – "Наука и новые технологии". Мы также выполняем поручение президента по реализации нового национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Александр Беглов, губернатор Петербурга

Чат-бот доступен по ссылке.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2024 году в суды Петербурга попытались пронести свыше 21 тыс. запрещенных предметов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)