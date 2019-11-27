Оркестр полиции поздравил женщин с 8 Марта концертом у Большого гостиного двора

Они исполнили несколько знаменитых и всеми любимых композиций.

В Международный женский день оркестр Культурного центра ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подарил женщинам и их спутникам праздничный концерт. Мероприятие прошло у Большого гостиного двора и длилось около часа.

В полдень музыканты исполнили несколько знаменитых и всеми любимых композиций, создав атмосферу весеннего настроения. Горожане, ставшие свидетелями необычной акции, останавливались, чтобы насладиться музыкой. Многие фотографировали и снимали видео, а некоторые даже пустились в пляс под звуки оркестра.

"Это был наш подарок всем женщинам Петербурга и Ленинградской области. Мы хотели создать праздничное настроение и напомнить, что весна — это время радости и вдохновения" пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Концерт стал одним из ярких событий праздничного дня, собравшим как местных жителей, так и гостей города. Оркестр петербургской полиции традиционно радует горожан своими выступлениями, подчёркивая важность культурных инициатив в жизни мегаполиса.

Ранее Piter.TV сообщал, что Шлиссик вместо Крошика поздравил женщин с 8 Марта.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области