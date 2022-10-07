В Петербурге возобновили выпуск бюджетного чая

Данный чай перестали выпускать в 2010-х годах.

Объединенная чайная компания стала владельцем бренда "Беседа". Об этом сообщил "Коммерсантъ"

Перепускать некогда популярную торговую марку планируют на федеральном уровне. На прошлой неделе в Петербурге уже запустили производство, а первые пачки чая появятся на прилавках в уже в сентябре. Сначала в продаже будет только черный чай, потом постепенно ассортимент может быть расширен.

Выпускать чай "Беседа" перестали в 2010-х годах.

Ранее петербуржцам напомнили, как предотвратить обезвоживание. Идеальны для утоления жажды вода и зеленый чай.

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