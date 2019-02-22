Петербуржцам напомнили, как предотвратить обезвоживание

Идеальны для утоления жажды вода и зеленый чай.

Сегодня, 5 августа, в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора напомнили, как правильно утолять жажду и предотвратить обезвоживание.

В жаркую погоду важно пить больше жидкости (минеральной воды, морса, молочно-кислых напитков, зеленого чая, отваров из сухофруктов). Необходимо избегать употребления сладких газировок, энергетиков и алкоголя. Кроме того, жидкость должна быть комнатной температуры.

Идеальны для утоления жажды вода и зеленый чай. Хороши и разведенные натуральные соки, в частности – лимонный, сок из сельдерея.

Рекомендуется возмещать потерю солей и микроэлементов, которые выделяются из организма с потом. К примеру, можно употреблять слегка соленую или минеральную щелочную воду, молочно-кислые и витаминные напитки, белковые коктейли.

Ранее на Piter.TV: петербуржцам назвали полезные свойства малины.

Фото: Pxhere