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Церковь святой Равноапостольной Нины построят на Козловском переулке
Сегодня, 15:56
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Церковь святой Равноапостольной Нины построят на Козловском переулке

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В западной части церкви будет расположена звонница.

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство церкви святой Равноапостольной Нины – просветительницы Грузии на Козловском переулке, участок 1. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проект церкви представляет собой двухэтажное сооружение, объемно-пространственное решение которого основывается на традиционном для православных церквей принципе последовательного подъема ярусов. Верхняя часть завершается световым барабаном, окруженным колоннадой, увенчанной восьмиконечным православным крестом.

К церкви будет пристроен притвор. В западной части церкви будет расположена звонница.

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Фото: Госстройнадзор Санкт-Петербурга

Теги: госстройнадзор, церковь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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