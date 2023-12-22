Церковь святой Равноапостольной Нины построят на Козловском переулке

В западной части церкви будет расположена звонница.

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство церкви святой Равноапостольной Нины – просветительницы Грузии на Козловском переулке, участок 1. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проект церкви представляет собой двухэтажное сооружение, объемно-пространственное решение которого основывается на традиционном для православных церквей принципе последовательного подъема ярусов. Верхняя часть завершается световым барабаном, окруженным колоннадой, увенчанной восьмиконечным православным крестом.

К церкви будет пристроен притвор. В западной части церкви будет расположена звонница.

В Пулково проходит археологическая разведка руин церкви Смоленской иконы Божией Матери.

Фото: Госстройнадзор Санкт-Петербурга