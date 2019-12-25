В Центробанке не увидели рисков отключения России от Visa и MasterCard

В ЦБ считают, что отключение не выгодно самим платежным системам.

Центробанк не увидел угрозы отключения России от международных платежных систем. Об этом сообщила ТАСС первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. По ее словам, такой шаг будет невыгоден самим платежным системам.

Скоробогатова заявила, что в России успешно развивается собственная платежная система "Мир". Также она сообщила, что в настоящее время ведется разработка ее альтернатив.

Нам нужно продолжить нашу работу именно по развитию наших платежных систем и наших инфраструктурных платформ <…> Мы хотим, чтобы российские компании развивались в условиях конкуренции и завоевывали свои успехи именно будучи лучшими, а не имея какие-то особые преференции. Ольга Скоробогатова для ТАСС

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне заявил, что российские власти допускают возможность ограничения использования в России платежных систем Visa и Mastercard. Также сообщалось и о возможном отключении страны от международной системы SWIFT из-за антироссийских санкций.

Ранее в МИД России заявили о поиске альтернативы SWIFT.

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