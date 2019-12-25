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Вечером в среду центр Петербурга сковали 7-балльные пробки
Сегодня, 18:58
156
smirenny

Вечером в среду центр Петербурга сковали 7-балльные пробки

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Судя по данным "Яндекс.Карт", в сегодня Петербурге произошло много ДТП.

Вечером в среду, 23 декабря, Петербург сковали 7-балльные пробки. Час-пик пришелся на 18:00 часов. 

Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", помимо множества дорожных работ, произошло также много столкновений. В основном они сконцентрированы в центре. Эксперты предупреждают горожан и просят заранее выбирать маршрут, а также соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, учитывая непогоду. 

UPD. К восьми часам вечера ситуация в городе оценивается в 5 баллов. 

Ранее мы писали, что на  Капитана Воронина столкнулись четыре автомобиля.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Теги: пробки, серьезные пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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korostelev
Сегодня 19:52

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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