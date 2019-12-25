Вечером в среду центр Петербурга сковали 7-балльные пробки

Судя по данным "Яндекс.Карт", в сегодня Петербурге произошло много ДТП.

Вечером в среду, 23 декабря, Петербург сковали 7-балльные пробки. Час-пик пришелся на 18:00 часов.

Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", помимо множества дорожных работ, произошло также много столкновений. В основном они сконцентрированы в центре. Эксперты предупреждают горожан и просят заранее выбирать маршрут, а также соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, учитывая непогоду.

UPD. К восьми часам вечера ситуация в городе оценивается в 5 баллов.

Ранее мы писали, что на Капитана Воронина столкнулись четыре автомобиля.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"