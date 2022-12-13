В Петербурге средняя цена шавермы превысила 300 рублей

Самый бюджетный вариант продаётся в продуктовых магазинах в замороженном виде.

Средняя цена шавермы в Петербурге за год выросла на 18% до 318 рублей. Такие данные приводит "Деловой Петербург".

Самый бюджетный вариант продаётся в продуктовых магазинах в замороженном виде. За 200 грамм придётся заплатить 90 рублей. Цена свежеприготовленной шавермы начинается от 100 рублей.

За самую дорогую шаверму с корюшкой петербуржцы платят 990 рублей. Второе место занимает шаверма с морепродуктами за 860 рублей. Замыкает тройку шаверма с крабом за 750 рублей.

Сейчас в Северной столице шаверму продают в 1400 точках.

В конце прошлого года петербуржцы скрутили шаверму длиной 150 метров.

Фото: unsplash (Eugen Kucheruk)