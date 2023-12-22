В ВИФК в Петербурге открыли бюст Николаю II

Современники назвали императора самым спортивным императором страны.

В ходе празднования 115-летия Военного института физической культуры (ВИФК) губернатор Петербурга и статс-секретарь-заместитель Министра обороны РФ Николай Панков открыли бюст императору Николаю II. Об этом 19 мая рассказали в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что Николай II своим указом 17 мая 1909 года учредил гимнастическо-фехтовальную школу, правопреемником которой стал Военный дважды Краснознаменный институт физической культуры. Современники назвали императора самым спортивным императором страны.

Нам надо не забывать своих достойных предков. Губернатор Петербурга

Также градоначальник вручил награды сотрудникам института. Памятного знака "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга" удостоен начальник инструкторской группы, старший инструктор (практического обучения) кафедры ускоренного передвижения, легкой атлетики и лыжной подготовки Сергей Погребняк.

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Фото: пресс-служба Смольного