Стали известны самые бюджетные ж/д направления из Петербурга в майские праздники

Самым популярным направлением из Северной столицы стала Москва.

Перечислены самые бюджетные и популярные железнодорожные направления из Петербурга на период майских праздников. Аналитикой с Piter.TV поделился сервис "Яндекс Путешествия".

Средняя стоимость билета на поезд в Псков составляет 1160 рублей, в Сортавалу – 1400 рублей. Поездка в Тулу обойдется в 3050 рублей, в Тверь – 3100 рублей, в Курск – 3480 рублей. До Рязани можно доехать за 3500 рублей, до Калуги – за 3600 рублей, до Москвы – за 3800 рублей. На девятом и десятом местах оказались Иваново и Ярославль с ценой в 4100 и 4120 рублей соответственно.

А самым популярным направлением из Северной столицы стала Москва. Путешествия на поезде петербуржцы начинают планировать в среднем почти за 85 дней для того, чтобы успеть взять билеты.

Также горожане поедут в Анапу (стоимость билета в одну сторону – 5200 рублей), в Ростов-на-Дону (6600 рублей), в Воронеж (5100 рублей), в Рязань (3500 рублей), в Краснодар (9400 рублей), в Тулу (3050 рублей), в Тверь (3100 рублей), в Курск (3480 рублей) и в Нижний Новгород (4400 рублей).

В Петербург чаще всего едут туристы из столицы, Нижнего Новгорода, Воронежа, Рязани, Краснодара, Ярославля, Пскова, Твери, Курска и Ростова-на-Дону.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)