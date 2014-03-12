Бывшего главу администрации Кировского района заключили под стражу

Его обвиняют в клевете на сенатора РФ и депутата ЗакСа.

Бывшего главу администрации Кировского района Ленинградской области заключили под стражу. Он и еще три человека проходят по уголовному делу по статьям 35 и 128 УК РФ (Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого преступления). Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Как гласит версия следствия, в сентябре этого года трое человек по указанию бывшего главы администрации Кировского района и за денежное вознаграждение занимались деятельностью, порочащей честь депутата Законодательного Собрания Ленобласти и сенатора РФ. Злоумышленники с фейковой страницы от лица депутата муниципального образования заявляли о тяжких преступлениях чиновников.

В середине сентября бывшему члену администрации было предъявлено обвинение с ходатайством следствия об избрании подсудимому меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако тогда ходатайство было отклонено. Сегодня после рассмотрения апелляционной жалобы потерпевших на предыдущее судебное заключение вышестоящим судом было решено отправить чиновника под стражу.

В следствии продолжают собирать доказательства по уголовному делу.

Ранее мы рассказывали, что петербургские мошенники начали использовать в своих схемах поддельные приказы ФСБ.

Фото: Piter.TV