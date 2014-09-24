У бульвара Менделеева в Мурино появился новый собственник

Компания пообещала передать участок городу.

Земельный участок на бульваре Менделеева в Мурино, который летом 2021 года местные жители спасли от застройки, перешел в собственность другой компании. Об этом сообщил 47news.

Теперь вместо "Рента Инвест" участок принадлежит ООО "Мавис". Директор по развитию строительной компании Вероника Казакова рассказала изданию, что землю передадут местным властям. После этого администрация Мурино займется ее благоустройством.

Напомним, "Рента Инвест" собиралась построить фуд-молл на бульваре. Местные жители выходили на митинге, блокировали доступ к участку, чтобы не допустить начала работ. Представители власти подчеркивали, что находятся с жителями на одной стороне в намерении запретить строительство, но у компании-застройщика есть положительное заключение суда. В итоге строительства удалось избежать.

После победы на бульваре установили памятник единству жителей "Глас народа".



Фото: ВКонтакте / Инфраструктура Западного Мурино