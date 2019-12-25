В Петербурге поставят новогоднюю ель на Дворцовой

При этом ёлка может быть "не такой шикарной" как в прошлом году.

Власти Петербурга не планируют отменять новогоднюю елку на Дворцовой площади. Об этом сообщил ТАСС председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Михаил Барышников.

Елка на Дворцовой будет, но, наверное, не такая шикарная. Новогоднее освещение улиц и гирлянды останутся. Михаил Барышников

Губернатор Петербурга Александр Дрозденко 7 октября сообщил об отмене праздничных мероприятий по случаю Нового года. Не будет концертов на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционного фейерверка, фестиваля огня "Рождественская звезда", благотворительного приема в Таврическом дворце. При этом, по словам вице-губернатора Бориса Пиотровского, в Петербурге будет традиционная ярмарка, а также в течение всех новогодних праздников будут работать десятки катков по всему городу.

Фото: Piter.tv