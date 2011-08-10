Мужчина бросил мусорную урну в окно БЦ на Загородном проспекте

На месте сотрудники вневедомственной охраны задержали 25-летнего местного жителя.

В центре Петербурга росгвардейцы задержали мужчину, который бросил мусорную урну в окно бизнес-центра. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по региону.

Рано утром 16 апреля нетрезвый прохожий взял установленную рядом с БЦ на Загородном проспекте урну и бросил ее в витринное окно первого этажа. Персонал заявил о произошедшем в полицию.

На месте сотрудники вневедомственной охраны задержали 25-летнего мужчину. Он был доставлен в 28-й отдел для дальнейшего выяснения обстоятельств. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Колпино разбил домофоны в детском саду и доме. Все ребята находились в этот момент в здании, персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти