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Мужчина бросил мусорную урну в окно БЦ на Загородном проспекте
Сегодня, 15:59
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Мужчина бросил мусорную урну в окно БЦ на Загородном проспекте

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На месте сотрудники вневедомственной охраны задержали 25-летнего местного жителя.

В центре Петербурга росгвардейцы задержали мужчину, который бросил мусорную урну в окно бизнес-центра. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по региону. 

Рано утром 16 апреля нетрезвый прохожий взял установленную рядом с БЦ на Загородном проспекте урну и бросил ее в витринное окно первого этажа. Персонал заявил о произошедшем в полицию. 

На месте сотрудники вневедомственной охраны задержали 25-летнего мужчину. Он был доставлен в 28-й отдел для дальнейшего выяснения обстоятельств. Сумма ущерба устанавливается. 

Ранее мы рассказывали о том, что житель Колпино разбил домофоны в детском саду и доме. Все ребята находились в этот момент в здании, персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: загородный проспект, разбой
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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