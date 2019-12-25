На этой неделе в центре Петербурга коммунальщики очистили от граффити фасады исторических домов

Специалисты районных жилищно-коммунальных служб рассказали, что работу по закрашиванию изображений приходится проводить регулярно, потому каждый день появляются новые граффити.

В Центральном районе Петербурга на этой неделе от надписей и рисунков очистили фасады исторических зданий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Специалисты отмыли стены домов в переулках Дегтярном и Ульяны Громовой, на Суворовском проспекте, улицах Бонч-Бруевича, Жуковского и Тульской.

Коммунальщики опубликовали фото "до" и "после" своей работы. Специалисты районных жилищно-коммунальных служб рассказали, что постоянно отмывают фасады домов от граффити, который портят облик города.

Ранее на Piter.tv: в субботу из Петербурга вывезли 23 тыс. "кубов" снега.

Фото: Телеграм / Центр.Новости