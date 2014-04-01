  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Доктор предупредил о болезнях, развивающихся при долгом воздержании от секса
Сегодня, 10:52
121
nastya960

Доктор предупредил о болезнях, развивающихся при долгом воздержании от секса

0 0

При этом, по словам медика, перерыв на несколько недель не приведет к проблемам, а вот многие месяцы воздержания могут.

При длительном отсутствии секса у мужчин и женщин могут возникать психологические проблемы, заболевания в области урологии и гинекологии. Об этом РИА Новости рассказал врач-сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук.

Когда секс отсутствует годами, возникают психологические проблемы, а к ним добавляется детренированность половых органов.

Евгений Кульгавчук, врач-сексолог и психотерапевт

У женщин при долгом воздержании иногда могут возникать заболевания – миома, неврастения, мастопатия. Мужчины могут получить проблему урогенитального тракта, раннюю андропаузу, эректильную дисфункцию.

При этом, по словам медика, перерыв на несколько недель не приведет к проблемам, а вот многие месяцы воздержания могут. Мужчины после 40 лет после долгого отсутствия секса могут не вернуться в "большую игру".

Ранее уролог рассказал, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом.

Фото: pixabay

Теги: болезни, воздержание, секс
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии