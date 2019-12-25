Врач назвал болезни, при которых нужно уменьшить время ношения маски

Такие люди должны особенно осторожно относиться к СИЗ.

Страдающие некоторыми хроническими болезнями россияне должны с особым вниманием пользоваться средствами защиты в пандемию. Этим людям нужно как можно меньше носить маски. Об этом NEWS.ru сообщил врач-кардиолог Юрий Кремнёв.

Маска будет затруднять дыхание, если человек страдает сердечной недостаточностью хроническим бронхитом или астмой. Это понижает уровень кислорода в крови. Как пояснил врач, зайти на непродолжительное время в магазин в маске можно, но посещать места, где нужно несколько часов быть в СИЗ, не стоит.

Ранее кардиолог назвала самый полезный для сердца фрукт.

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