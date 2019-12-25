Невролог перечислила болезни, о которых говорят холодные ноги

Медик отметила, что ели до поликлиники дойти не получается, то развитие этого недуга можно предупредить.

Холодные ноги — симптом проявления как сосудистых, так и неврологических заболеваний. Если это никак не связано с купанием в холодной воде или пребыванием на морозе, стоит обратиться к врачу. Об этом "Пятому каналу" рассказала врач-невролог группы клиник "Диадент" Ирина Ляскина.

Данный симптом может говорить о болезни Рейно (нарушение питания тканей конечностей), полинейропатии (поражение периферических нервов). Также такое бывает при сахарном диабете, хронической интоксикации тяжелыми металлами, чрезмерном употреблении алкогольных напитков, при заболеваниях почек и печени.

Медик отметила, что ели до поликлиники дойти не получается, то развитие этого недуга можно предупредить. В рационе должно быть как можно больше белковой пищи, мяса птицы, фруктов и овощей, бобовых. В холодные времена года нужно не забывать про поливитаминные комплексы.

Также важно не носить тесную обувь, отказаться от искусственных материалов и тренировать сосуды. Для этого нужно принимать контрастный душ по утрам и перед сном ванную с морской солью.

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