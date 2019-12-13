ВЦИОМ: более 40% россиян перепроверяют поставленный им диагноз

В это же время 70% людей в возрасте старше 60 лет верят врачам.

Более 40% жителей России не доверяют поставленному диагнозу и предпочитают перепроверять назначение врача. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на директора по взаимодействию с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла Родина.

Чаще всего к другому специалисту, родственникам или фармацевтам обращаются люди от 25 до 44 лет, в это же время 70% людей в возрасте старше 60 лет верят врачам. Три четверти респондентов отметили, что контролировать работы медиков должны независимые структуры.

По данным ВЦИОМ, при врачебной ошибке россияне в 42% случаев обращаются в прокуратуру, 23% респондентов – в страховую компанию, 14% – к страховому представителю. Каждый третий звонит в Минздрав или главному врачу медучреждения.

В опросе приняли 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Вероника Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей.