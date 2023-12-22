Более 127 тыс. детей из Петербурга смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях летом

Социальную поддержку в сфере отдыха детей и их оздоровления в Петербурге получают 18 категорий детей. При этом 16 льготным категориям путёвки оплачиваются полностью из средств городского бюджета.

В рамках летней оздоровительной кампании Петербург предоставит горожанам 160 823 путёвки в детские лагеря на сумму 3,5 млрд рублей. Это на 1,5 млрд больше, чем было выделено годом ранее. По информации Смольного, в летние каникулы в лагерях смогут отдохнуть не менее 127 тыс. детей, из них около 39 тыс.— из льготных категорий.

Летний отдых организуют в городских и загородных лагерях. Детей из Петербурга готовы принять 348 организаций отдыха из 15 субъектов РФ.

Социальную поддержку в сфере отдыха детей и их оздоровления в Петербурге получают 18 категорий детей. При этом 16 льготным категориям путёвки оплачиваются полностью из средств городского бюджета. В период школьных каникул в детском оздоровительном комплексе "Дружных" планируют разместить две тыс. детей и 100 сопровождающих их педагогов из Мариуполя.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)