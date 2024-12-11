Мигранты-нелегалы в Петербурге отправились из бойцовского клуба в военкомат

Всего было проверено порядка 50 спортсменов.

Сотрудники петербургской полиции при содействии Росгвардии провели профилактический рейд в клубе единоборств, расположенном в торгово-развлекательном комплексе на Бухарестской улице, с целью контроля за соблюдением миграционного законодательства.

Значительную часть клиентов клуба составляют молодые мигранты из стран ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ходе рейда было проверено около 50 спортсменов, половина из которых — иностранные граждане. Шестеро выходцев из Средней Азии, у которых были проблемы с документами, были доставлены в отдел полиции, где в отношении них были составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ или режима пребывания).

Кроме того, выявлено 12 уроженцев ближнего зарубежья, недавно получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учёт. Им вручены повестки для явки в военкомат.

Сообщается, что в 2024 году полиция Санкт-Петербурга лишила российского гражданства 100 бывших мигрантов, более половины из которых — за неисполнение обязанности по постановке на воинский учёт.

Ранее Piter.TV сообщал, что эксперты прокомментировали ужесточение процедуры приема детей мигрантов в школы РФ.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области