В городском суде вновь обсуждали ущерб от блокады Ленинграда

В Петербурге продолжаются судебные заседания для признания блокады Ленинграда геноцидом.

В пятницу, 14 октября, в здании Санкт-Петербургского городского суда были допрошены 4 человека. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Свидетели обсуждали ущерб, который нанесла блокада Ленинграда. Так, по словам старшего научного сотрудника Государственного музея городской скульптуры Надежды Ефремовой, на памятниках до сих пор есть раны. По ее словам, серьезно были разрушены фонтаны на Царскосельской дороге. На памятнике Александру Пушкину за Египетским мостом в Пушкине было зафиксировано 150 пробоин от пуль. Всего с 1941 по 1944 годы было выпущено на город более 148 тысяч снарядов. Какие-то объекты уже не восстановить.

Кандидат исторических наук, директор научно-исследовательского фонда "Цифровая история" Егор Яковлев говорил о том, что нашел ряд документов, которые ранее не публиковались на территории нашей страны. Например, директивы по экономической политике. СССР собирались разделить на "производительные" и "потребляющие" территории, заявил Яковлев. Юг был бы производительной территорией, а на территориях без чернозема планировался массовый голод, под который попал бы и Ленинград. При этом в планах нацистов было уничтожить город, как и Москву.

Доктор медицинских наук, профессор Лидия Павловна Хорошинина работала с пациентами-блокадниками. Она опросила 600 человек 1927-1943 годов рождения. Для женщин, переживших блокаду, был характерен сахарный диабет, ожирение, тучность.А для мужчин — атеросклероз, поражение почек. При этом дети блокадников пострадали не так сильно, а у внуков проявились заболевания.

Следующее заседание состоится 18 октября.

Ранее прокурор Петербурга назвал новые данные о жертвах блокады Ленинграда.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга