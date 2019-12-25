В Светогорске благоустроят сквер у Дома культуры

Администрация Светогорского городского поселения сообщила, что в настоящее время завершен первый этап работ, началась установка опор уличного освещения. Территория будет электрифицирована, появятся обустроенные зоны отдыха.

В Светогорске появится новый сквер у Дома культуры. Федеральная программа "Формирование комфортной городской среды" и нацпроект "Жилье и городская среда" открыла для города возможность благоустроить сквер на проспекте Победы. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Администрация Светогорского городского поселения сообщила, что в настоящее время завершен первый этап работ, началась установка опор уличного освещения. Территория будет электрифицирована, появятся обустроенные зоны отдыха.

Заявка муниципального образования на участие в программе "Формирование комфортной городской среды" для благоустройства территории около Дома культуры в Светогорске была направлена заблаговременно. Комитет по ЖКХ Ленобласти включил объект в программу.

В рамках проекта приводят в порядок и дворы. В частности, в этом году ведется благоустройство придомовой территории по улице Красноармейской, дом 32.

В 2018 году в Светогорске обновили несколько дворов. В 2019 году в городском парке были созданы скейт-площадка и селфи-зона, благоустроена территория, прилегающая к дому № 1 по улице Пограничной.

В 2022 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в Светогорске благоустроят городскую площадь.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО