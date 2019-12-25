Жители Светогорска выбрали проект благоустройства городской площади

Администрация Светогорского городского поселения благодарит жителей за активное участие в голосовании и интерес к развитию города.

Жители Светогорска приняли активное участие в голосовании на единой федеральной площадке Минстроя za.gorodsreda.ru. За проект благоустройства в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" проголосовали 1698 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В Светогорске для благоустройства в 2022 году выбран проект № 1 по реконструкции территории городской площади. Планируется организовать пространство с местами для зрителей и новой сценой, создать пешеходные дорожки из тротуарной плитки и дорожку для велосипедистов, а также новые детские и спортивные площадки, построить музей бумаги и оборудовать церемониальную территорию с памятником пограничникам.

Сейчас администрация Светогорского городского поселения готовит заявку на конкурсный отбор по общественным территориям, планируемым к благоустройству в 2022 году, в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленобласти.

Администрация Светогорского городского поселения благодарит жителей за активное участие в голосовании и интерес к развитию города.

Жители Выборгского района также выбрали проект благоустройства Батарейной горы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО