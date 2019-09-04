ВЦИОМ: люди стали реже давать милостыню, но чаще становиться волонтерами

ВЦИОМ провел опрос среди россиян и выяснил, как люди относятся к благотворительности в нашей стране.

ВЦИОМ провел опрос среди россиян и выяснил, как люди относятся к благотворительности в нашей стране. Данные исследования поступили в редакцию Piter.TV.

За последние пять лет 69% россиян хотя бы раз принимали участие в благотворительности. Чаще всего россияне жертвовали вещи, игрушки (30%) в детские дома или дома престарелых. Еще 26% опрошенных переводили деньги на счет людям, нуждающимся в лечении, 24% подавали милостыню. К слову, россияне все реже дают милостыню людям, но все чаще становятся волонтерами.

Каждый пятый из тех, кто занимается благотворительностью, делает это на постоянной основе. Еще 59% людей принимали участие в благотворительных акциях несколько раз. При этом регулярно благотворительностью занимаются преимущественно россияне в возрасте 35-44 года (24%), а эпизодически — молодые люди в возрасте 25-34 лет (65%). Готовы принимать участие в благотворительных мероприятиях 68% опрошенных россиян.

В опросе участвовали 1600 человек старше 18 лет.

Ранее ВЦИОМ отметил, что половина россиян заметила ухудшения в сфере школьного образования.

Инфографика: ВЦИОМ

Видео: Piter.TV