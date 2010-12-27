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ВЦИОМ: половина россиян отметила ухудшения в сфере школьного образования
Сегодня, 12:21
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nastya960

ВЦИОМ: половина россиян отметила ухудшения в сфере школьного образования

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Среди родителей школьников такого же мнения придерживаются 48% респондентов.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, как россияне относятся к системе школьного образования в нашей стране. В исследовании участие приняли 4800 человек в возрасте старше 18 лет. Об этом эксперты сообщили на сайте ВЦИОМ.

Согласно опросу, 52% родителей довольны качеством школьной подготовки своего ребенка. Из них 85% отметили внимательность и доброжелательность учителей, 78% - их уровень квалификации. Положительно о состоянии классов и школьных зданий отозвались 73% опрошенных.

Среди опрошенных россиян, 51% считает, что ситуация в сфере образования ухудшилась за последние десять лет.  Среди родителей школьников такого же мнения придерживаются 48% респондентов. Больше всего нареканий вызвал вопрос кадровой обеспеченности школ.

В текущем году в России в два раза выросли траты на подготовку ребенка к школе.

Теги: вциом, опрос, учеба, школа
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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