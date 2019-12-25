"Проект" опубликовал расследование, как друзья Пиотровского создали бизнес вокруг "Эрмитажа"

Издание утверждает, что за годы, пока "Эрмитажем" руководит Михаил Пиотровский, несколько давно знакомых с ним семей поделили выгодные сферы бизнеса, оказывая музею различные платные услуги.

Издание "Проект" выпустило расследование о том, как "друзья" гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского и его семьи выстроили бизнес вокруг Эрмитажа, оказывая музею различные платные услуги.

По данным "Проекта", уже более 25 лет партнером Эрмитажа является компания "Хэпри" (сейчас "Хепри"), созданная в 1992 году сотрудником музея Леонидом Гаскельбергом для перевозки экспонатов. Семьи Гаскельбергов и Пиотровских являются хорошими знакомыми еще с 70-х годов XX века. В период с 2012 по 2018 годы государственный музей "Эрмитаж" воспользовался услугами компании на 205 млн рублей, в основном без конкурса. В Эрмитаже подтвердили, что компания были создана приказом Пиотровского, но с 1999 года музей не имеет отношения к этой организации.

Также в торгах Эрмитажа на транспортировку экспонатов участвует компания "Ра-арт", созданная гендиректором "Хепри" Виталием Калабушем и бывшим сотрудником Эрмитажа Андреем Джериховым. По данным "Проекта", с 2014 по 2018 год "Ра-арт" получил контрактов на 124 млн рублей.

В течение последних десяти лет Эрмитаж оплатил услуги "Музейных технологий" на 1,8 млрд рублей. Владельцем компании, по данным издания, является Николай Камышев, основавший также фирму "Музейное оборудование и сервис" ("МОС"), которая тоже выигрывает конкурсы Эрмитажа. Совладельцами "МОС" ранее были братья Гаскельберги, и Борис Пиотровский (сын Михаила Пиотровского).

По информации "Проекта", друзья и дети Гаскельбергов контролируют интернет-магазины Эрмитажа, а сыну Камышева и подруге сына Гаскельберга принадлежат магазины сувениров, функционирующих в музее.

Сам Борис Пиотровский не стал отвечать на большинство вопросов "Проекта", сославшись на то, что издание не зарегистрировано в РФ как СМИ.

В апреле Эрмитаж получил жалобу о пагубном влиянии обнаженных скульптур на детей.

Фото: Piter.tv