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Бывший боевик "Айдара" рассказал, как доктор застрелил раненого ополченца

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Мужчина отметил, что не видел происходящего собственными глазами, а слышал рассказы от "хлопцев".

Бывший боевик украинского неонацистского батальона "Айдар" рассказал "РИА Новости" о том, что происходило во время карательной операции в Луганской области в 2014. Виталий Баштанник заявил о том, что один из докторов убивал раненых ополченцев.

По рассказам "хлопцев", доктор с позывным "Док", застрелил мужчину, который был ранен в грудь. По словам Баштанника, "Доку" было около 32 лет, его могли звать Валерой.

Хлопцы говорят, этот "Док" подошел, посмотрел, достал пистолет и застрелил этого раненого.

рассказал Баштанник.

История произошла в июне 2014 года в городе Счастье ЛНР. 

Виталий Баштанник был задержан и дает показания российским силовикам. 

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

 

Теги: айдар, ополченцы, спецоперация
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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