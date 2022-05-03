Бывший боевик "Айдара" рассказал, как доктор застрелил раненого ополченца

Мужчина отметил, что не видел происходящего собственными глазами, а слышал рассказы от "хлопцев".

Бывший боевик украинского неонацистского батальона "Айдар" рассказал "РИА Новости" о том, что происходило во время карательной операции в Луганской области в 2014. Виталий Баштанник заявил о том, что один из докторов убивал раненых ополченцев.

По рассказам "хлопцев", доктор с позывным "Док", застрелил мужчину, который был ранен в грудь. По словам Баштанника, "Доку" было около 32 лет, его могли звать Валерой.

Хлопцы говорят, этот "Док" подошел, посмотрел, достал пистолет и застрелил этого раненого. рассказал Баштанник.

История произошла в июне 2014 года в городе Счастье ЛНР.

Виталий Баштанник был задержан и дает показания российским силовикам.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости