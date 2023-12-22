Бывшему главе администрации Василеостровского района предъявлено обвинение в получении взятки

По версии следствия Ильин, являясь главой администрации Василеостровского района Петербурга, с января по август 2022 года, ежемесячно получал взятки на общую сумму не менее 5 млн 600 тысяч рублей от учредителя ряда коммерческих структур за общее покровительство.

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу предъявлено обвинение бывшему главе администрации Василеостровского района Эдуарду Ильину в получении взятки.

Ранее в отношении Ильина было заочно вынесено постановление о его привлечении в качестве обвиняемого, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он был объявлен в международный розыск. Обвиняемый был задержан сотрудниками ФСБ в Москве 6 февраля и доставлен в Санкт-Петербург.

По версии следствия Ильин, являясь главой администрации Василеостровского района Петербурга, с января по август 2022 года, ежемесячно получал взятки на общую сумму не менее 5 млн 600 тысяч рублей от учредителя ряда коммерческих структур за общее покровительство.

Проводится дальнейшее расследование.

Ранее прокуратура Ленобласти потребовала взыскать с экс-главы администрации Кировского района 43 млн рублей.

Фото: ВКонтакте/ Василеостровский район Санкт-Петербурга (архив)