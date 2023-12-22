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Прокуратура потребовала взыскать с экс-главы администрации Кировского района 43 млн рублей
Сегодня, 10:03
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура потребовала взыскать с экс-главы администрации Кировского района 43 млн рублей

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Предварительно установлено, что на счета муниципального служащего и его супруги в 2021 и 2022 годах поступили средства, значительно превышающие их совокупный доход за этот период и два предшествующих года.

Прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский направил в суд иск о взыскании с бывшего главы администрации муниципального образования "Кировский муниципальный район" Ленинградской области Андрея Шорникова 43,8 млн рублей в доход государства. Об этом сообщила прокуратура 47 региона.

В отношении Шорникова расследуется уголовное дело по факту получения взятки с вымогательством, превышения и злоупотребления должностными полномочиями, а также растраты бюджетных средств.

Предварительно установлено, что на счета муниципального служащего и его супруги в 2021 и 2022 годах поступили средства, значительно превышающие их совокупный доход за этот период и два предшествующих года. Доказательств законности получения денежных средств в ходе прокурорской проверки Шорниковым не представлено. В связи с чем прокурором  Ленинградской области в Василеостровский районный суд Петербурга направлено исковое заявление о взыскании указанной суммы в доход государства.

Андрей Шорников в феврале 2022 года досрочно покинул пост главы администрации Кировского района.

Фото: Piter.tv

Теги: взятка, поселок имени свердлова, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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