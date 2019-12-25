Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу Сбера и СТС "Битва стартапов"

Благодаря платформе "АЙДА ГУЛЯТЬ" владельцы собак могут знакомиться и договариваться о прогулках, видеть на интерактивной карте, кто где гуляет, оставлять на карте отметки о потенциальных опасностях для питомцев, а также делать объявления о потерянных и найденных собаках.

Владимир Фролов, кандидат политических наук, магистр экономики, выпускник СЗИУ РАНХиГС представил свою социально-деловую платформу для владельцев собак и представителей зообизнеса "АЙДА ГУЛЯТЬ" и вошёл в десятку участников реалити-шоу о молодёжном технологическом предпринимательстве "Битва стартапов".

Благодаря платформе "АЙДА ГУЛЯТЬ" владельцы собак могут знакомиться и договариваться о прогулках, видеть на интерактивной карте, кто где гуляет, оставлять на карте отметки о потенциальных опасностях для питомцев, а также делать объявления о потерянных и найденных собаках. С помощью платформы также можно помогать приютам, читать материалы ветеринаров и кинологов, находить подходящие ветеринарные клиники, зоомагазины, выгульщиков и различные мероприятия для питомцев.

О создании платформы я задумался в 2017 году, когда сам стал владельцем собаки. Я тогда столкнулся с новыми хлопотами: где безопасно выгуливать питомца, как найти подходящего грумера и тому подобное. Новичку в этих вопросах разобраться сложно, приходилось перечитывать множество форумов, чтобы найти ответы на интересующие вопросы. Поэтому возникла идея создать приложение в формате "все в одном", в котором за два-три клика можно найти себе компанию для выгула собак, дог-френдли заведения, ветклиники и многое другое. От участия в студенческом акселераторе Сбера у меня самые лучшие впечатления, там очень крутые специалисты и трекеры. Мне помогли в корректировке финансовой модели при подготовке презентации для инвестора. Я очень обрадовался, когда прошел кастинг в шоу "Битва стартапов". Уже после первого выпуска в наше приложение пришло колоссальное количество новых пользователей. И мне очень приятно, что наш проект вызвал отклик у зрителей. Владимир Фролов, основатель стартапа

Всего в кастинге "Битвы стартапов" участвовали более 880 команд из разных уголков России. Среди них были школьники, учащиеся колледжей и техникумов, студенты и аспиранты вузов, которые развивают свои технологические стартапы. В финал вышли 10 лучших стартапов молодых предпринимателей-участников молодежных акселераторов Сбера. Они объединились в команды с инженерами из "Школы 21" — школы цифровых технологий от Сбера — для усиления технологических решений и борются за призовой фонд. Участников шоу ждёт выполнение заданий от экспертов и искусственного интеллекта — нейросетевой модели GigaChat. Задача — не просто накопить деньги, выполняя задания, но и сохранить их, ведь трудности и соблазны ожидают участников на каждом этапе. В финале самые целеустремлённые команды встретятся с инвесторами и получат шанс сорвать призовой куш.

Для развития технологического предпринимательства в СЗФО очень важно работать с молодежью: демонстрировать им успешные примеры стартапов, делиться опытом. Чем больше начинающих предпринимателей будет вовлекаться в актуальные технологические тренды, тем более конкурентноспособными будут их продукты. Реалити-шоу как раз и призвано мотивировать молодежную аудиторию к изучению основ предпринимательства и развитию соответствующих компетенций. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

В школьном и студенческом акселераторах Сбера участники могут развить навыки генерации идей, анализа аудитории, тестирования гипотез, участия в переговорах и стресс-интервью, а также научатся применять технологии для создания и развития успешного бизнеса. Регистрация бесплатная, акселераторы проводятся круглогодично.

Фото: пресс-служба Сбера