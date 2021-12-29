С Биржевого моста демонтировали перильные ограждения и доставили на завод для ремонта

Отмечается, что подрядчик за четыре прошедших месяца выполнил все предусмотренные работы.

На разводном пролёте Биржевого моста демонтировали перильные ограждения, их доставили для ремонта на завод "Метромаш". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Отмечается, что подрядчик за четыре прошедших месяца выполнил все предусмотренные работы. Были демонтированы светильники, срезан асфальт, смонтирована троллейбусная контактная сеть.

Рабочие на данный момент устанавливают железобетонные плиты проезжей части стационарного пролётного строения и новых металлоконструкций. Движение по мосту могут открыть уже осенью 2022 года, полностью капитальный ремонт завершат к маю 2023 года – в 320-летнию Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга