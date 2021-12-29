В СМИ появилась информация о стоимости билетов на финал Лиги чемпионов в Петербурге

При этом гендиректор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 Алексей Сорокин отметил, что они не получали такой информации.

Гендиректор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 Алексей Сорокин заявил РИА Новости, что оргкомитет еще не получил от УЕФА информацию о ценовой политике билетов на матч, который пройдет в Петербурге.

При этом ранее "Матч ТВ" сообщил, что УЕФА назвал стоимость билетов на финал. Так билеты первой категории будут стоить 690 евро (~60 тысяч рублей), второй категории – 490 евро (~43 тысячи рублей), третьей категории – 90 евро (~8 тысяч рублей), билет с доступом в зону хоспиталити с включенными напитками и едой обойдется в 1390 евро (~120 тысяч рублей).

Финал Лиги чемпионов в Петербурге состоится 28 мая 2022 года на стадионе на Крестовском острове.

Ранее стало известно, что в Петербурге финал Лиги чемпионов может пройти при 100% загрузке стадиона. Окончательное решение по допуску зрителей будет принято совместно с УЕФА и региональным управлением Роспотребнадзора.

Фото: Piter.tv