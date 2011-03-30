Билайн инвестирует в цифровую экономику Ленинградской области

Соглашение предусматривает развитие оператором инфраструктуры на территории Ленинградской области, а также элементов "умного города".

"ВымпелКом" (бренд билайн) и администрация Ленинградской области заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития цифровой экономики на территории региона. В ходе X Всероссийского форума "ПРОФ-IT.2022" документ подписали Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент "ВымпелКом" Рашид Исмаилов.

Соглашение предусматривает развитие оператором инфраструктуры на территории Ленинградской области, а также элементов "умного города". Первые финансовые инвестиции запланированы на 2022- 2023 годы. Совместно с администрацией Ленобласти оператор будет развивать в регионе информационно-телекоммуникационную инфраструктуру и реализовывать инновационные проекты, направленные на создание и развитие новых технологий и сервисов.

Отметим, за последние 2 года новая инфраструктура билайна появилась в более чем 70-ти населенных пунктах 11 районов Ленобласти. Не только в таких близких к Санкт-Петербургу городах, как Гатчина, но и в отдаленных – в Бокситогорске, Кингисеппе, Лодейном поле и ряде других. Это позволило оператору заметно увеличить покрытие и улучшить качество услуг в регионе.

Фото: билайн

В этом году мы уже расширили пропускную способность сети в ряде населённых пунктов Ленобласти, построили новые базовые станции и планируем продолжать работу. Для повышения уровня цифровизации региона у нас есть возможность развивать новые технологии и сервисы в области связи с использованием Wi-Fi, М2М (Мachine-to-machine), облачных технологий, а также сервисов информационной безопасности и многих других современных решений. Рашид Исмаилов, Президент ПАО "ВымпелКом"

Для нас важны инвестиции в цифровую инфраструктуру, которые повышают качество жизни ленинградцев и стимулируют экономику. Проекты, о которых идёт речь в соглашении как раз из этого ряда: новые сервисы добавят комфорта жителям, а развитие сети – увеличит инвестиционную привлекательность региона. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Фото: pxhere.com