В межпоселенческой библиотеке Выборгского района открылись новые творческие пространства

Одним из первых гостей стал глава администрации Выборгского района Валерий Савинов. Он своими руками сделал сувенирный значок с помощью специального пресса.

Библиотека на Рубежной, 18 превратилась в креативное пространство. Финансировалось преобразование учреждения из местного бюджета. Обновленная библиотека распахнула двери для посетителей.

Была приобретена небольшая мультстудия. Специалист нашей библиотеки сейчас проходит обучение. Кроме того, мы бесплатно получили программное обеспечение для монтажа мультфильмов на десять компьютеров. Так что я думаю, что наша мультстудия возьмет немало призов. Олеся Ерёменко, заведующая методико-библиографическим отделом межпоселенческой библиотеки на Рубежной, 18

Одним из первых гостей стал глава администрации Выборгского района Валерий Савинов. Он своими руками сделал сувенирный значок с помощью специального пресса.

Еще одна новинка в библиотеке – плоттер. С помощью этого аппарата сотрудники планируют проводить мастер-классы, например, по скрапбукингу.

На техническом оснащении не остановились. В библиотеке открылись новые читальные залы. В отдельное помещение перенесена литература с пометкой "18+". Для подростков сделали целое творческое пространство с магнитно-грифельной доской и увлекательным играми.

Глава администрации Выборгского района отметил, что библиотеку на Рубежной можно справедливо назвать настоящим культурным центром.

Сегодня библиотека не просто место, где люди могут взять книги. Это общественное пространство, которое позволяет реализовать свой творческий и просветительский потенциал. Искренне приятно видеть результат работы профессионалов, сделавших это место уютным и приятным для посещения. Валерий Савинов

Также в Выборге прошел первый Всероссийский семинар по работе технопарков "Кванториум".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Видео: МГ "Наш город"