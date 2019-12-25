В Севкабель Порту откроется отдел библиотеки имени Маяковского

Сейчас в помещении идут работы.

В начале мая отдел библиотеки имени Маяковского откроется в Севкабель Порту. Он переедет из пространства "Линии", которое решило сменить свою концепцию.

Как узнал Piter.tv, отдел разместится около главного входа — в помещении "Студии 42" на третьем этаже. Основу фонда составят книги по урбанистике, архитектуре, дизайну, искусству, детская литература. Также в помещении будет коворкинг и лекторий. Ожидается, что каждую неделю там будут проходить мероприятия. Первое уже прошло 21 апреля. Это был паблик-ток "Вторая жизнь вещей" о переработке отходов и их новой жизни.

В пространстве "Линии" в марте были не готовы комментировать информацию о смене концепции. Оно находится на 8-й линии В.О., 25.

В прошлом году после ремонта открылся филиал библиотеки на набережной реки Фонтанки.