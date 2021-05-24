  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, как будет выглядеть библиотека "Лес" в Красногвардейском районе
Сегодня, 16:38
167
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, как будет выглядеть библиотека "Лес" в Красногвардейском районе

0 0

Культурная точка притяжения расположится на улице Чарушинской, 26.

В пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга показали, как будет выглядеть новая библиотека "Лес" в жилом комплексе "Цветной город". 

Культурная точка притяжения расположится на улице Чарушинской, 26. Ее откроют в 2026 году. Интерьер соединит современные технологии, художественные элементы и природные материалы – мох, дерево, камень. Основная концепция – отразить наследие заслуженного иллюстратора и автора книг для детей Евгения Чарушина. 

В библиотеке планируются три обособленных помещения: "Книжное детство" с семейной мастерской, зал "Лес книг" с местом для отдыха и чтения, пространство "Заказник", где разместят фонды и автоматизированную систему книговыдачи. Всего книжный фонд составит более 32 тыс. изданий.

Ранее на Piter.TV: международная научная конференция "Вольтеровские чтения – 2024" состоится в РНБ. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга 

Теги: новая библиотека, чарушинская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии