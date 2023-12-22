На Чарушинской горела кухня в квартире

Пожарные тушили шесть квадратных метров почти полчаса.

Сегодня, 15 января, с Красногвардейском районе произошел квартирный пожар. На Чарушинской улице в доме № 22, корпус 1, загорелась кухня в двухкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Жильцы позвонили в "112" в 15:35. К этому часу огонь распространился по площади шесть квадратных метров.

На место случившегося прибыли 12 спасателей и три спецмашины. В 16:07 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv