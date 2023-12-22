Суд вынес предупреждение школе, отстранившей от урока семиклассника за курение

Установлено, что семиклассник неоднократно попадался на курении в туалете, за что учителя выносили ему строгий выговор. Проблема была также известна его матери.

Мировой судья в Санкт-Петербурге рассмотрел протокол, составленный в отношении администрации общеобразовательной школы в Красногвардейском районе по статье 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование). Согласно решению суда, пятидневное отстранение одного из учеников от занятий, которое произошло прошлой осенью и было объяснено дисциплинарными мерами, является незаконным действием. Об этом пишет Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Установлено, что семиклассник неоднократно попадался на курении в туалете, за что учителя выносили ему строгий выговор. Проблема была также известна его матери. Несмотря на возникший скандал, семья не приняла меры, и в октябре школьник закурил прямо на уроке. Это послужило основанием для утверждения специального приказа об отстранении.

Суд вынес школе предупреждение. Представитель учебного заведения на заседании рассказал, что у хулигана были неудовлетворительные оценки по десяти предметам за четверть.

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Фото: Piter.TV