Уровень безработицы в Петербурге составил 1,5%

Количество зарегистрированных безработных на конец сентября достигло 8,7 тыс. человек.

В целях подготовки законодательных предложений депутат петербургского парламента Андрей Рябоконь изучил данные Федеральной службы государственной статистики за девять месяцев текущего года. Об этом чиновник рассказал 7 ноября в своем tg-канале.

Так, в Северной столице численность рабочей силы в сентябре составила более 3,2 млн человек, из них 48 тыс. – безработные (1,5%). Уровень безработицы в городе выше, чем в Москве (0,9%), при этом ниже, чем по Северо-Западному округу (2,1%) и по стране (2,4%).

Количество зарегистрированных безработных в Петербурге на конец сентября достигло 8,7 тыс. человек, из них получают пособие 6,7 тыс. горожан.

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Фото: Piter.TV