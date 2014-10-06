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С начала года уровень безработицы в Ленобласти сократился более чем в два раза
Сегодня, 12:23
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nastya960

С начала года уровень безработицы в Ленобласти сократился более чем в два раза

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На данный момент официально безработными являются 12,8 тысячи человек.

Уровень безработицы в Ленобласти с начала года сократился более чем в два раза. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

На данный момент официально безработными являются 12,8 тысячи человек. При этом 1 января 2021 года таких людей было 30 тысяч. Уровень безработицы в области снизился с 2,89% до 1,2%.

Для поиска работы за три первых месяца в областную Биржу труда обратились 10 тысяч человек, каждый третий был трудоустроен. В базе вакансий сейчас 24 тысячи предложений.

Ранее суд взыскал с петербуржца незаконно полученное пособие по безработице.

Фото: Piter.tv

Теги: безработица, работа
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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