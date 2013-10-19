К концу года в Петербурге количество бездомных может увеличиться на 20-30%

По приблизительным оценкам волонтеров, сейчас в городе обитают не менее 60 тысяч бездомных.

Количество бездомных людей в Петербурге может увеличиться к концу 2022 года на 20-30 %, к такому выводу пришли представители благотворительной организации "Ночлежка". Перейти в статус "бедомных" некоторые петербуржцы рискуют из-за тяжелой жизненной ситуации – потери работы и неподъемной ипотеки. Такой прогноз "Невским Новостям" дала PR-специалист благотворительной организации "Ночлежка" Татьяна Баженова.

По приблизительным оценкам волонтеров, сейчас в городе обитают не менее 60 тысяч бездомных. При этом по официальным подсчетам Смольного, бродяжничают в городе не больше 16,9 тысячи человек.

Резкий рост бродяг благотворительная организация фиксировала в первый год пандемии. Люди обращались к волонтерам в поисках еды, душа или временного ночлега.

Ранее стало известно, что "Ночлежка" осенью откроет в Ленобласти новый приют для пожилых и маломобильных людей.

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