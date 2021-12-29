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Дело с загрязнением реки Каменки дошло до суда
Сегодня, 16:03
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Дело с загрязнением реки Каменки дошло до суда

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Бетонный завод игнорировал требования комитета по природопользованию и природоохранной прокуратуры.

Комитет по природопользованию пытается приостановить деятельность ООО "ПК "ПрофБетон", которое, предположительно, сбрасывает в реку Каменку цемент. Ведомство передало материалы дела в суд.

Дело заведено по статье "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления". Если судья удовлетворит ходатайство, то деятельность компании будет остановлена на 90 суток. В суде сейчас находятся сразу же несколько исков. Комитет будет участвовать в разбирательствах в качестве третьей стороны. 

Организация уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за одно и то же нарушение. Общая сумма штрафов составила 1,4 млн рублей. Ущерб природной среде (береговой полосе реки и почве) оценили в 12,6 млн рублей. 

Кроме того, УМВД РФ по Приморскому району возбудило уголовное дело по статье "Порча земли". Наказание предусматривает штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение виновного должностного лица права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательные или исправительные работы. 

Местные жители замечали, что сброс осуществляется в основном в темное время суток. 

Фото: прокуратура Петербурга

Теги: бетонный завод, каменка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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