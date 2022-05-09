В Кудрово прошла акция "Бессмертный полк"

В одном из городов Всеволожского района Ленобласти уже началась акция "Бессмертный полк". Колонну заметили в первом часу в Кудрово.
Для шествия был выбран Европейский проспект. Основной площадкой для празднования Дня Победы выбрали Янино-1. На местном стадионе пройдет масштабная музыкальная программа, будет работать полевая кухня, состоится всероссийская акция "Минута молчания".
Ожидается, что в населенных пунктах Ленобласти в ней примут участие около 250 тысяч человек.
Напомним, в Петербурге "Бессмертый полк" стартует в 15:00. Люди собираются на площади Александра Невского. В этом году ожидается колонна с растяжкой в виде буквы "Z".
Видео: ВКонтакте / Жизнь в Кудрово / Светлана Зайцева
Фото: Александр Дружинин
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