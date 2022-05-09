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В Кудрово прошла акция "Бессмертный полк"

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Колонна стартовала в 12:00.

В одном из городов Всеволожского района Ленобласти уже началась акция "Бессмертный полк". Колонну заметили в первом часу в Кудрово.

Для шествия был выбран Европейский проспект. Основной площадкой для празднования Дня Победы выбрали Янино-1. На местном стадионе пройдет масштабная музыкальная программа, будет работать полевая кухня, состоится всероссийская акция "Минута молчания".

Ожидается, что в населенных пунктах Ленобласти в ней примут участие около 250 тысяч человек. 

Напомним, в Петербурге "Бессмертый полк" стартует в 15:00. Люди собираются на площади Александра Невского. В этом году ожидается колонна с растяжкой в виде буквы "Z". 

Видео: ВКонтакте / Жизнь в Кудрово / Светлана Зайцева

Фото: Александр Дружинин

Теги: бессмертный полк, день победы, кудрово
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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