В Кудрово прошла акция "Бессмертный полк"

Колонна стартовала в 12:00.

В одном из городов Всеволожского района Ленобласти уже началась акция "Бессмертный полк". Колонну заметили в первом часу в Кудрово.

Для шествия был выбран Европейский проспект. Основной площадкой для празднования Дня Победы выбрали Янино-1. На местном стадионе пройдет масштабная музыкальная программа, будет работать полевая кухня, состоится всероссийская акция "Минута молчания".

Ожидается, что в населенных пунктах Ленобласти в ней примут участие около 250 тысяч человек.

Напомним, в Петербурге "Бессмертый полк" стартует в 15:00. Люди собираются на площади Александра Невского. В этом году ожидается колонна с растяжкой в виде буквы "Z".

Видео: ВКонтакте / Жизнь в Кудрово / Светлана Зайцева

Фото: Александр Дружинин