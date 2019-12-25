Шествие Бессмертного полка в Петербурге пройдет 9 мая в очном формате

О времени начала шествия и месте формирования колонны станет известно на следующей неделе.

Шествие Бессмертного полка пройдет 9 мая в Петербурге по Невскому проспекту. Об этом "Невским Новостям" рассказал руководитель регионального отделения движения "Бессмертный полк России" Юрий Лелюх.

Юрий Лелюх рассказал, что совместно с городской администрацией уже начала подготовка к очному шествию. О времени начала шествия и месте формирования колонны станет известно на следующей неделе.

В 2019 году в акции Бессмертного полка в Петербурге приняли участие более миллиона человек. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии мероприятие проводилось в онлайн-формате.

Несколько дней назад в Петербурге вынесли первый приговор за реабилитацию нацизма после акции "Бессмертный полк" в 2020 году.

Фото: Piter.tv (архив)