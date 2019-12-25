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Шествие Бессмертного полка в Петербурге пройдет 9 мая в очном формате
Сегодня, 12:45
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Шествие Бессмертного полка в Петербурге пройдет 9 мая в очном формате

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О времени начала шествия и месте формирования колонны станет известно на следующей неделе.

Шествие Бессмертного полка пройдет 9 мая в Петербурге по Невскому проспекту. Об этом "Невским Новостям" рассказал руководитель регионального отделения движения "Бессмертный полк России" Юрий Лелюх.

Юрий Лелюх рассказал, что совместно с городской администрацией уже начала подготовка к очному шествию. О времени начала шествия и месте формирования колонны станет известно на следующей неделе.

В 2019 году в акции Бессмертного полка в Петербурге приняли участие более миллиона человек. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии мероприятие проводилось в онлайн-формате.

Несколько дней назад в Петербурге вынесли первый приговор за реабилитацию нацизма после акции "Бессмертный полк" в 2020 году.

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: 9 мая, бессмертный полк, день победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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