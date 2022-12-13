Петербуржцы 18 мая смогут бесплатно посетить две экспозиции в ГМЗ "Царское Село"

Бесплатные билеты доступны в кассах непосредственно в день посещения.

В День музеев, 18 мая, петербуржцы смогут бесплатно посетить две экспозиции в ГМЗ "Царское Село". Об этом сообщила пресс-служба музея.

Петербуржцы смогут посетить павильон "Арсенал" в Александровском парке и "Дежурную конюшню", где размещается постоянная экспозиция "Придворный экипаж в Царском Селе". В Арсенале неизменный интерес вызывает экспозиция "Царскосельский Арсенал. Императорская коллекция оружия", созданная совместно с Государственным Эрмитажем.

Бесплатные билеты доступны в кассах непосредственно в день посещения.

Ранее в Царском Селе запустили Мраморный фонтан.

Фото: Царское Село