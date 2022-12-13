От "Ладожской" с 4 марта будет ходить бесплатный трамвай

Интервал движения – 4 минуты.

С 4 марта станция метро "Ладожская" закрывается на ремонт. Губернатор Петербурга дал поручение ГУП "Петербургский метрополитен" и ГУП "Горэлектротранс" организовать для пассажиров бесплатный проезд до станций метро "Новочеркасская" и "Площадь Александра Невского".

Бесплатный трамвай-шаттл № 30 начнет работу 4 марта. Трамвай будет следовать от "Ладожской" по Гранитной улице до Перекупного переулка и проезжать через две станции метро – "Новочеркасскую" и "Площадь Александра Невского". Интервал движения – 4 минуты.

На мосту Александра Невского для трамвая выделен специальный коридор, оборудованный делиниаторами.

Недавно петербурженка сломала обе ноги на "Ладожской".

Фото: Piter.tv