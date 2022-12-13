От "Ладожской" с 4 марта будет ходить бесплатный трамвай

С 4 марта станция метро "Ладожская" закрывается на ремонт. Губернатор Петербурга дал поручение ГУП "Петербургский метрополитен" и ГУП "Горэлектротранс" организовать для пассажиров бесплатный проезд до станций метро "Новочеркасская" и "Площадь Александра Невского".
Бесплатный трамвай-шаттл № 30 начнет работу 4 марта. Трамвай будет следовать от "Ладожской" по Гранитной улице до Перекупного переулка и проезжать через две станции метро – "Новочеркасскую" и "Площадь Александра Невского". Интервал движения – 4 минуты.
На мосту Александра Невского для трамвая выделен специальный коридор, оборудованный делиниаторами.
Недавно петербурженка сломала обе ноги на "Ладожской".
Фото: Piter.tv
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