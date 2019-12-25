  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 22 июня проезд в городском транспорте будет бесплатным для ветеранов
Сегодня, 11:03
76
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 22 июня проезд в городском транспорте будет бесплатным для ветеранов

0 0

В транспорте необходимо предъявить соответствующее удостоверение.

В годовщину начала Великой Отечественной войны, 22 июня, ветеранам предоставляется право бесплатного проезда на маршрутах социального наземного пассажирского транспорта Петербурга, а также в метрополитене. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Правом бесплатного проезда могут воспользоваться инвалиды Великой Отечественной войны; ветераны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; награждённые медалью "За оборону Ленинграда"; награждённые знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

В транспорте необходимо предъявить соответствующее удостоверение.

Также общественный транспорт Петербурга 22 июня остановится для минуты молчания.

Фото: Piter.tv

Теги: великая отечественная война, ветераны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии