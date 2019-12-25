На одну минуту останавливается не только общественный транспорт, но и прерывается вещание эфиров телевидения и радио, кабельных каналов, прекращается работа касс в ТЦ.

Общественный транспорт Петербурга 22 июня остановится для минуты молчания. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

В 12:15 пассажиры метрополитена услышат звук ленинградского метронома. В это время также будет остановлено движение наземного городского пассажирского транспорта и объявлена минута молчания. Участие в акции памяти пройдет согласно ПДД. Таким образом транспортный блок Петербурга почтит память героев, павших в Великой Отечественной войне.

Каждый год 22 июня в 12:15 по московскому времени жизнь всей страны одновременно замирает. На одну минуту останавливается не только общественный транспорт, но и прерывается вещание эфиров телевидения и радио, кабельных каналов, прекращается работа касс в ТЦ. Рабочий процесс приостанавливается, в том числе, на предприятиях, где это позволяет технологический цикл.

На Дворцовой площади 22 июня выложат картину из 50 тысяч свечей. Молодые люди начнут выкладывать изображение из свеч 21 июня в 19:00. Огненную инсталляцию можно будет увидеть с 00:00 до 03:00 ночи.

Фото: Piter.tv