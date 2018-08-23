В Петербурге ветераны и инвалиды ВОВ 8 сентября смогут бесплатно пользоваться транспортом

Право бесплатного проезда имеют инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

В День памяти жертв блокады Ленинграда, 8 сентября, ветераны и инвалиды ВОВ смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Право бесплатного проезда имеют инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Также смогут не платить награжденные медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Бесплатный проезд предоставляется вне зависимости от гражданства и места жительства пассажира. Необходимо лишь предъявить соответствующее удостоверение. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Напомним, аналогичное право действует и с 26 по 28 января, с 7 по 9 мая и 22 июня.

Ранее мы рассказывали о том, что для ветеранов ЗСД в Петербурге станет бесплатным 8 сентября.

Фото: Piter.TV