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В Петербурге ветераны и инвалиды ВОВ 8 сентября смогут бесплатно пользоваться транспортом
Сегодня, 14:50
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В Петербурге ветераны и инвалиды ВОВ 8 сентября смогут бесплатно пользоваться транспортом

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Право бесплатного проезда имеют инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

В День памяти жертв блокады Ленинграда, 8 сентября, ветераны и инвалиды ВОВ смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга. 

Право бесплатного проезда имеют инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Также смогут не платить награжденные медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда". 

Бесплатный проезд предоставляется вне зависимости от гражданства и места жительства пассажира. Необходимо лишь  предъявить соответствующее удостоверение.

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Напомним, аналогичное право действует и с 26 по 28 января, с 7 по 9 мая и 22 июня. 

Ранее мы рассказывали о том, что для ветеранов ЗСД в Петербурге станет бесплатным 8 сентября. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ветераны и инвалиды вов, комитет по транспорту
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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